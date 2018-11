Procureur onderhandelt met diamantsmokkelaars over celstraf Patrick Lefelon

20 november 2018

17u13 0 Antwerpen Haïm Y, een 51-jarige diamantsmokkelaar uit Tel Aviv, heeft met het Antwerpse openbare ministerie een ‘plea bargain’ afgesloten. Zij kwamen tot een akkoord over een celstraf van 30 maanden, waarvan 18 maanden met uitstel, en een verbeurdverklaring van 175.000 euro. Vijf andere verdachten in hetzelfde dossier krijgen het aanbod om eveneens over hun straf te onderhandelen.

Het openbare ministerie legde dinsdagmorgen aan de strafrechter uit dat die verbeurdverklaring overeenkomt met 75 % van de criminele winst die het smokkelnetwerk zou hebben gemaakt.

Haïm Y. die in Tel Aviv woont, was dinsdag zelf naar de rechtbank gekomen. Zijn advocaat Frank Marneffe liet weten dat de 175.000 euro al op zijn derdenrekening is gestort. Als de rechtbank het akkoord op 18 december goedkeurt, wordt het geld onmiddellijk doorgestort naar de Belgische schatkist.

Muilezels

Israëliet Haïm Y. organiseerde sinds 2007 een omvangrijke smokkel van diamanten naar Antwerpen. Hij zocht meestal bejaarden die bereid waren om diamanten vanuit Brazilië naar Antwerpen te brengen. De smokkelwaar werd verstopt in de lichaamsopeningen van de koeriers.

Twee Antwerpse bejaarde smokkelaars, ‘muilezels’ genoemd in het criminele jargon, liepen in 2013 tegen de lamp. Het echtpaar Michel H. (73) en Schoshana H. (68) werd betrapt met een lading diamanten ter waarde van 250.000 euro in hun lichaam. Uit het Braziliaans onderzoek zou zijn gebleken dat het koppel een 150-tal soortgelijke reizen maakte Of Haïm Y altijd de opdrachtgever was, werd niet bewezen.

Primeur

Het Antwerpse openbare ministerie (OM) zegt dat de ‘plea bargain’ een primeur is in het arrondissement Antwerpen. Behalve organisator Haïm Y. staan nog vijf andere verdachten terecht. Zij zijn de eigenlijke smokkelaars die met de diamanten verstopt in hun lichaam van Brazilië naar België reisden.

Advocaat Klaas Bongaerts die één van de smokkelaars verdedigt: “In dergelijke processen riskeer je als medeverdachte mee op te draaien voor de schade als de hoofdverdachte niet komt opdagen. De ‘plea bargain’ met meneer Haïm Y. maakt duidelijk wie de hoofdverdachte is. De andere verdachten hebben van de procureur ook het aanbod gekregen om over hun straf te onderhandelen. Of mijn cliënt dat gaat doen, moet ik nog bespreken.”