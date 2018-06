Processierupsen in stadspark aangepakt 28 juni 2018

02u56 0

Daar zijn de processierupsen weer. In het stadspark was er sprake van een kleine plaag en daarom zette de stad woensdag een speciale verdelgingsfirma in. Met het oog op het warme weer van de komende dagen dat veel volk naar de parken zal lokken, wilde de stad geen risico's nemen. Er is een stijging in het aantal meldingen van processierupsen bij de provincie Antwerpen. De irriterende rups komt dankzij het warme weer dit jaar veel meer voor dan vorig jaar. Hoe dichter bij de Nederlandse grens, hoe meer meldingen. Enkel in de regio Mechelen lijkt het beter mee te vallen, voor de rest lijkt het probleem erg verspreid. (DILA)