Proces over schietpartij op Zotte Hakim moet opnieuw 24 mei 2018

02u46 0

Het proces over de schietpartij op 'Zotte Hakim', zoals E.M. in de buurt van de Turnhoutsebaan wordt genoemd, moet worden overgedaan. De broers Alee en Mohamed A., beter bekend als de 'Visboeren', werden voor die feiten tot 14 jaar cel veroordeeld. Een onterechte straf, zegt het Hof van Cassatie nu.





De feiten dateren al van juli 2013 toen Abdelhakim E.M. (39) twee kogels in zijn been kreeg op de Turnhoutsebaan. Volgens het Antwerpse hof van beroep handelde de schutter in opdracht van de 'Visboeren'. Dat resulteerde midden vorig jaar in een zware veroordeling. De Visboeren kregen maar liefst 14 jaar cel. De twee broers waren van de ene dag op de andere spoorloos.





Alee A. stapte wel naar het Hof van Cassatie. Volgens advocaat Tim Smet waren de broers tot 14 jaar veroordeeld als aanstokers en opdrachtgevers voor de schietpartij. Nochtans had de procureur hen aangeduid als 'mede-daders', een betichting waarvoor zij hoogstens 10 jaar cel konden krijgen. Het Hof van Cassatie volgde die redenering en vernietigde de veroordeling voor het grootste deel. Het proces moet nu worden overgedaan voor het Brusselse hof van beroep. Dat zal ten vroegste in de loop van 2019 gebeuren. (PLA)