Proces over politieschandaal pas in november 05 juni 2018

02u46 0 Antwerpen Het proces tegen zes agenten van kantoor Handelsstraat die verdacht worden van afpersing en mishandeling van illegalen, zal pas op 5 november plaatsvinden. Dat kreeg klokkenluider Mohamed A. gisteren te horen op de rechtbank waar hij vervolgd wordt voor weerspannigheid.

De rechter moest maandagochtend alleen een dossier tegen Mohammed A. behandelen. De 28-jarige man uit Borgerhout was in oktober 2015 gearresteerd na een inval van de politie in café Aladin. De verhalen over agenten die illegalen afpersten, deden in dat café al lang de ronde. Mohammed beet de agenten toe: "Mij kun je niet afrippen, want ik ben legaal en dien klacht in."





Pak slaag in combi

Even later werd Mohammed op straat toch opgepakt omdat hij zich verzette bij een identiteitscontrole. In de combi kreeg hij een pak slaag en werd gewond opgesloten in een politiecel op de Noorderlaan.





Mohammed hield woord en stapte naar de dienst Intern Toezicht van de politie. Daar deed hij uit de doeken, wat al maanden werd verteld in de cafés van Borgerhout. Illegalen werden afgeperst en mishandeld door een groepje agenten uit de Handelsstraat.





In maart 2016 werden uiteindelijk zes agenten gearresteerd voor het mishandelen en afpersen van illegalen. Korpschef Muyters noemde het een "zwarte bladzijde" voor de politie. Eén agent nam zelf ontslag, een andere werd ondertussen door burgemeester De Wever ontslagen wegens racisme.





Sindsdien werd het heel stil rond het dossier van de Handelsstraat. Tot het gisteren werd opgerakeld door advocaat Jos Van der Velpen die 'klokkenluider' Mohammed A. bijstaat.





"Mijn cliënt wordt vervolgd voor weerspannigheid maar ik eis al maanden dat zijn dossier samen met dat van de Handelsstraat aan de rechtbank wordt voorgelegd. De procureur blijft maar uitstel vragen. Tot de rechtbank hem gisteren terechtwees. Nog één keer uitstel. Op 5 november moet het proces dan eindelijk plaatsvinden."