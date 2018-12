Proces Omega Diamonds waarin 2,29 miljard euro boete gevraagd werd van start gegaan Jeffrey Dujardin

12 december 2018

16u33

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0 Antwerpen In het hof van beroep van beroep in Gent is vandaag de zaak van Omega Diamonds ingeleid. Er werd voorlopig enkel gepleit over bevoegdheid van het hof en een mogelijke aanpassing van de tenlastelegging. De zaak wordt verder gepleit op 14 maart.

Omega Diamonds voerde tussen 2003 en 2008 364 zendingen ruwe diamant uit Zwitserland en de Verenigde Arabische Emiraten in. Volgens Douane en Accijnzen had het diamantbedrijf de invoervergunningen daarvoor verkregen op basis van onvolledige en onjuiste informatie over de oorsprong, waarde en leverancier van de diamanten, wat door Omega Diamonds werd betwist.

Douane en Accijnzen had Omega Diamonds gedagvaard en vorderde liefst 4,6 miljard euro: de tegenwaarde van de ingevoerde diamanten, plus nog een boete van 2,29 miljard euro. Zowel de correctionele rechtbank van Antwerpen als het hof van beroep in Antwerpen oordeelden echter dat de claim afgewezen moest worden.

Maar het arrest van het hof van beroep werd verbroken door het Hof van Cassatie, waardoor de zaak opnieuw moet voorkomen voor het hof van beroep in Gent.

De grond van de zaak wordt pas later gepleit. Eerst buigt het hof zich over de vraag waarover ze bevoegd is, de lijnen waarin het proces zich afspeelt, en of de tenlastelegging eventueel moet worden aangepast. Daarover wordt nu bijkomend standpunt ingenomen en over geconcludeerd. De zaak wordt verder gepleit op 14 maart.