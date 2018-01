Proces-Masmeijer in juni overgedaan 02u41 0

Het Antwerpse hof van beroep gaat zich in juni over het omvangrijke drugsdossier buigen, waarin ook de Nederlandse ex-televisiepresentator Frank Masmeijer vervolgd wordt. Hij kreeg in oktober acht jaar cel voor zijn aandeel in de invoer van 467 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen, maar vecht zijn veroordeling aan in beroep.





In eerste aanleg stonden 47 beklaagden terecht in het dossier, dat uit drie samenhangende drugszaken bestaat. De rechters spraken celstraffen tot tien jaar uit, goed voor 227 jaar cel in totaal, alsook 1,3 miljoen euro aan boetes.





Een dertigtal beklaagden is in beroep gegaan, maar er zijn ook nog vijf verzetsprocedures hangende in eerste aanleg van beklaagden die toen verstek lieten gaan. Mogelijk gaan ook zij na die verzetsprocedure nog in beroep.





Het hof wil het dossier voor alle beklaagden samen behandelen op 7, 15 en 28 juni, telkens in de voor- en namiddag. Dat werd vrijdag met de partijen overeengekomen op een inleidende zitting. Frank Masmeijer was niet aanwezig, maar werd vertegenwoordigd door zijn advocaat Kris Vincke.





Het arrest zou dan voor na het gerechtelijk verlof zijn, al sluit het hof niet uit dat er eventueel een bijzondere zitting georganiseerd kan worden tijdens het verlof. (BJS)