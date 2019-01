Proces ‘bommengooiers’ van de Bosuil: tientallen slachtoffers met gehoorschade eisen vergoeding BJS

15 januari 2019

03u00 0 Antwerpen In Antwerpen begint dinsdag het proces tegen twee supporters van voetbalclub Antwerp. C.V.E. (25) uit Wijnegem en V.V. (28) uit Deurne worden beticht van het afsteken van een zware vuurwerkbom op de Bosuil. Tientallen omstaanders liepen daarbij (zware) gehoorschade op.

Het incident gebeurde op 12 mei 2018, nét voor aanvang van de wedstrijd Antwerp - Sint-Truiden in het Bosuilstadion in Deurne. Mia (42) uit Ranst en haar zoon Axel (18) zijn twee van de in totaal meer dan 30 toeschouwers die als gevolg van de explosie gehoorschade opliepen. “Eerlijk? Zo’n luide knal had ik nog nooit gehoord”, vertelt Mia. “Mijn oren zijn onmiddellijk beginnen suizen. Ik kon enkel nog verre, doffe geluiden waarnemen. Maar erger ging het met mijn zoon. Hij stond dichter bij de ontploffing en hoorde langs een kant helemaal niks meer.”

Na de wedstrijd zijn Mia en haar zoon meteen naar het ziekenhuis getrokken. “Ik ben er relatief goed vanaf gekomen. Na een een behandeling met cortisonen heb ik vandaag eigenlijk geen klachten meer. Mijn zoon is daarentegen nog niet hersteld. Als behandeling moest hij in het UZA tien dagen lang, telkens twee keer per dag, in een decompressiekamer vertoeven. Vandaag ondervindt hij nog steeds last. Plaatsen met luide muziek zal hij bijvoorbeeld mijden. En in de klas moet hij regelmatig van plaats wisselen omdat hij de leerkracht niet kan verstaan.”

Na het incident verklaarde een van de getuigen aan de politie dat hij had gezien hoe een man een voetzoeker van zo’n 15 cm lang en 5 cm doorsnede weggooide. De politie onderzocht ook de camerabeelden van in het stadion. Op die beelden was te zien hoe een blonde jongeman een voorwerp, waar eerder een steekvlam aan te zien was, laag over de grond weggooide. Aan zijn gedrag kon duidelijk opgemaakt worden dat er een zware impact te verwachten was.

Verder onderzoek leidde de speurders naar twee mannen. Zij ontkenden in eerste instantie elke betrokkenheid. De 25-jarige C.V.E. uit Wijnegem verschool zich bijvoorbeeld achter het feit dat de knaller in zijn richting werd geworpen, maar dat hij niet de ontsteker was. Afgelopen najaar werd C.V.E. opnieuw verhoord. Deze keer gaf hij te kennen zijn verantwoordelijkheid toch te willen nemen. Hij bekende dat hij een zware voetzoeker aannam van een onbekende supporter en de lont aanstak. Zijn vriend, de 28-jarige V.V. uit Deurne, ontkent tot op heden elke betrokkenheid.

Het parket dagvaardde de twee ‘bommengooiers’ voor de correctionele rechtbank op verdenking van opzettelijke slagen en verwondingen (al dan niet met een arbeidsongeschiktheid tot gevolg). De aanklacht kan de beklaagden in theorie een maximumstraf van 5 jaar opleveren. Het duo riskeert ook zware schadevergoedingen te moeten ophoesten. “Het is ons vooral daarrond te doen. Ik wil elke eurocent aan medische kosten recupereren”, reageert slachtoffer Mia.

Het proces gaat morgen in Antwerpen van start, maar zal - omdat de raadsman van een van de beklaagden pas recent is geraadpleegd - meteen naar een latere datum uitgesteld worden.