Privébewakers ontvangen bezoekers bij politie 01 september 2018

02u43 0 Antwerpen De veiligheidsfirma Securitas ontvangt vanaf vandaag de bezoekers aan het centrale politiekantoor op de Noorderlaan. Bezoekers moeten langs de metaaldetector en moeten ook hun identiteit laten controleren.

De Antwerpse politie zet privébewaking in voor het onthaal in zijn kantoren. De vakbonden hebben zich zonder resultaat verzet tegen deze privatisering.





Tot nog toe was er geen toegangscontrole in de Antwerpse kantoren. Met de komst van Securitas komt daar verandering in. Voor een bezoeker op de Noorderlaan een politieman te spreken krijgt, moet hij eerst door een veiligheidssas met metaaldetectoren en X-rayscanners. Die toestellen worden bediend door bewakingsagenten van Securitas. Daarna noteert een bewakingsagent de identiteit en de reden van het bezoek en wijst de bezoeker door naar een politieman.





De privatisering van het onthaal gaat gepaard met de sluiting van 10 van de 14 huidige kantoren. In die 10 kantoren is publiek enkel op afspraak welkom.





Alleen het hoofdkantoor op de Noorderlaan (24/24 uur) en de regiokantoren in Merksem, Deurne en Quinten Matsijslei (12/24 uur) blijven toegankelijk voor bezoekers zonder afspraak. In die kantoren zal veiligheidsfirma Securitas de toegangscontrole en het onthaal verzorgen.





Dure agenten

De vakbonden hadden bezwaar aangetekend tegen deze privatisering maar korpschef Serge Muyters drukte zijn beslissing toch door. Hij krijgt daarvoor de steun van burgemeester De Wever en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon. Beveiliging van politiekantoren is volgens hen geen taak voor dure politie-agenten. Privé-bewakers zijn een stuk goedkoper.





Berchem-station

Securitas is bijzonder fier over het binnenhalen van het contract van de Antwerpse politie. Het contract geldt voor minstens 7 jaar en geldt ook voor de beveiliging en bewaking van het nieuwe mastergebouw van de politie, dat nu aan Berchem-station wordt neergezet.





Verkoopsdirecteur Frederik Van Bever van Securitas: "Onze bewakingsagenten zorgen voor een verhoogd veiligheidsniveau in en rond het politiekantoor, waardoor de politie zich kan toeleggen op haar kerntaken. Wij bewaken ook al de forensische psychiatrische centra in Gent en Antwerpen en de kazerne De Hemptinne in Heverlee."





(PLA)