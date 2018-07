Private bank vormt historische herenhuizen om tot kantoorruimte 19 juli 2018

02u36 0 Antwerpen De private bank Delen gaat het interieur van de statige herenhuizen op de Jan Van Rijswijcklaan omvormen tot efficiënte kantoorruimtes. Het hoofdkantoor bevindt zich in die straat. Aan de statige façades wordt niet geraakt. "Het oospronkelijke karakter wordt behouden."

De private bank Delen gaat de statige historische herenhuizen op de Jan Van Rijswijcklaan verbouwen. Het gaat om huisnummers 174 tot en met 192. De werken situeren zich voornamelijk in het interieur en de achterzijde van de gebouwen.





Gevels bewaard

"Het oorspronkelijke karakter van de huizen worden bewaard. Aan de façades verandert er niets", verzekert CEO Paul De Winter.





"Sommige achtergevels zullen wel aangepast worden aan de nieuwe noden. De bomen in de tuin worden beschermd tijdens de werkzaamheden en krijgen extra zorg, zodat ze goed kunnen gedijen. Een speciaal bevloeiingssysteem zal ervoor zorgen dat het grondwater van het bemalingssysteem naar de bomen vloeit", aldus de CEO.





De vroegere kamers en leefruimtes worden omgebouwd tot kantoorruimtes om het groeiend aantal personeelsleden in onder te brengen.





"De oude herenhuizen waren niet efficiënt ingedeeld, en daardoor niet langer geschikt om de groei van het personeel op te vangen. Daarom waren we genoodzaakt deze aanpassingen door de te voeren." Daarnaast komt er ook een ondergrondse parking. De bank hoopt alles klaar te hebben rond 2021. (ADA)