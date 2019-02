Prinselijk openingsweekend van het JEF festival in Zuiderpershuis Prins Laurent en zijn gezin wonen in Antwerpen de première van de Noorse jeugdfilm Los Bando bij BJS

23 februari 2019

17u50 0 Antwerpen In het Zuiderpershuis is zaterdagmiddag het JEF festial geopend met de première van de Noorse jeugdfilm Los Bando. Naast de hoofdactrice Tiril Marie Høistad Berger en scenariste Arild Tryggestad, woonden niet alleen festivalmeters Tatyana Beloy en Soe Nsuki maar ook Prins Laurent met zijn gezin de Belgische première bij.

Vandaag werd het startschot gegeven voor de - ondertussen - 31ste editie van het JEF festival. Dit jaar vinden de festiviteiten voor de eerste maal plaats in het Zuiderpershuis aan de Antwerpse kaaien. Samen met haar festivalpartner Tatyana Beloy, verwelkomde festivalmeter Soe Nsuki, als een echte comédienne, de jonge filmliefhebbers. Het JEF festival staat dit jaar in het teken van ‘JEF Dance’. Zo worden er ook talloze masterclasses tijdens de festivalweek in de Krokusvakantie georganiseerd voor jonge filmfans.

Voor Prins Laurent en Prinses Claire was het de vierde keer dat ze de opening van het JEF festival in Antwerpen bijwoonden. Samen met hun kinderen keken ze naar de Noorse JEF - openingsfilm Los Bando van regisseur Christian Lo, een muzikale road movie, over twee vrienden die het land doorkruisen om mee te doen aan een nationale rockwedstrijd.

Morgen staat het feestweekend van JEF in het teken van de allerjongsten. Voor de eerste keer komen ook peuters vanaf 18 maanden aan de beurt om, samen met hun ouders, naar het allerkleinste Ciné-Concert te kijken. Gedurende een half uur worden de allerkleinste filmliefhebbertjes verwend met een compilatie van animatiefilmpjes, die met live-muziek van het Franse Philharmonique de la Roquette wordt opgeluisterd. De voorstelling van 10u30 is uitverkocht, maar er zijn nog enkele plaatsen voor de vertoningen van 14u en 15u, telkens in het Zuiderpershuis.