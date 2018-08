Primeur: officiële polsstokcompetitie op het water 23 augustus 2018

02u41 0

Antwerpen maakt zich op voor een primeur in de atletieksport: voor het eerst wordt een officiële polsstokspringwedstrijd op het water gesprongen. En dat tegen een uniek decor: het MAS op het Eilandje.





De AG Urban Memorial Van Damme vindt aanstaande zaterdag plaats in het Bonapartedok aan het MAS. "We gaan een ponton vastankeren aan de kade, zodat de polsstokstand onbeweeglijk vastligt", zegt Gert Van Goolen van organisator Golazo. "Het is een échte competitiewedstrijd. Dus als er records worden gesprongen, worden die ook officieel erkend."





Het deelnemersveld is niet min. Zo zal bijvoorbeeld Renaud Lavillenie aantreden. De Fransman werd olympisch kampioen, zevenmaal Europees kampioen en meervoudig Frans kampioen. Sinds 2014 is hij, dankzij een sprong van 6,16 meter, in het bezit van het het wereldindoorrecord.





"Zo moeilijk was het niet om Lavillenie te strikken", zegt Van Goolen. "Hij tekent al jaren present op de Memorial in Brussel en sprong er ook al records. Hij vindt het bovendien boeiend om deel te nemen aan evenementen die buiten het atletiekstadion plaatsvinden. En uiteraard is een unieke polsstokcompetitie op het water ook goede reclame voor zijn sport."





Kinderen kunnen zaterdag aan het MAS ook kennismaken met de atletieksport: de hele namiddag zijn er initiaties. (BJS)