Primark op Meir zoekt 550 werknemers STAD SCHIET WINKEL TE HULP VIA ORGANISATIE INFOSESSIES NINA BERNAERTS

02u31 0 rv Een massa volk bij de opening van Primark in Gent. Ook op de Meir wordt straks in april een stormloop verwacht. Antwerpen Primark is op zoek naar maar liefst 550 (!) nieuwe werknemers voor zijn nieuwe vestiging op de Meir. De stad Antwerpen en de VDAB zetten mee hun schouders onder de zoektocht. Primark zou op 30 april de deuren openen.

Opvallende campagne van de stad Antwerpen. Zij gaat voor Primark mee op zoek naar 550 medewerkers voor het eerste filiaal op de Meir. De stad wil hiermee ook kansengroepen zoals laaggeschoolde jongeren of mensen in de sociale economie een kans geven op de arbeidsmarkt.





Niet eerste keer

"Er zijn voor ons een aantal voorwaarden noodzakelijk vooraleer we onze medewerking verlenen. Eén ervan is dat het om een groot aantal vacatures gaat en dat is hier het geval. Wij hebben dit in het verleden al gedaan voor De Lijn maar ook voor Uniqlo en Forever 21. Wij doen dit dus zowel voor private als overheidsbedrijven. Het is soms erg belangrijk om die werkgevers te wijzen op bepaalde kansengroepen. Zo hebben we bij Uniqlo groepsgesprekken voor sollicitanten georganiseerd in plaats van schriftelijke testen. We weten gewoon dat zeer capabele mensen zich soms beter mondeling kunnen uitdrukken dan schriftelijk", zegt Ellen Wauters, woordvoerder voor schepen van Werk, Marc Van Peel (CD&V). Specifiek zijn ze op zoek naar 475 verkoopmedewerkers, zowel fulltime als parttime, 8 junior afdelingsmanagers, 3 senior department managers, 16 supervisors en 13 visual merchandisers. Een klein dorp dus om de nieuwe winkel te bemannen. Concreet organiseert de stad vier infosessies, van 23 tot 26 januari, in zaal AthenA in het Atheneum van Antwerpen.





Op vingers getikt

Toch is het opvallend dat de stad zich achter een keten zoals Primark schaart. De prijsbreker kwam eerder al in opspraak vanwege hun goedkope productie in derdewereldlanden maar ook dichter bij huis, onder andere in Nederland, werd Primark op de vingers getikt door de arbeidsinspectie. "Er zijn geen redenen om aan te nemen dat de keten zich niet aan de Belgische wetgeving zou houden. Wat de producten zelf betreft, gaan wij niet oordelen, wij zijn geen rechters. Het is aan de consument om te bepalen of ze daar winkelen. Als je de ethische lijn doortrekt, zouden trouwens heel wat zaken op de Meir moeten sluiten. Wij gaan daar dus niet over oordelen. Wij willen vooral dat het aantal werkzoekenden in Antwerpen blijft dalen." Het is de eerste vestiging voor de Ierse keten in 't Stad maar het is meteen wel één van de grootste met zijn 5.900 vierkante meter. Het gaat om het voormalige H&M-pand Meir Square.