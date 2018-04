Primark klaar voor overrompeling 5.900 VIERKANTE METER, 80 PASKAMERS, 67 KASSA'S DIETER LIZEN

28 april 2018

02u49 0 Antwerpen Maandag opent Primark de deuren van een gloednieuwe winkel in de vroegere Meir Square. Met 5.900 vierkante meter wordt het meteen de grootste van België.

Al sinds de Ierse keten voet aan wal zette in Luik in 2009, aasde Primark ook op een geschikte pand op de Meir. De Meir Square, waar vroeger H&M zat en de Délifrance daarnaast, werd in twee jaar tijd vertimmerd tot één mega-winkel van 5.900 vierkante meter.





De winkel zet maandag lang voor de opening om 10 uur al dranghekken klaar, maar verwacht geen grote problemen aangezien er bijna 3.000 shoppers tegelijk kunnen winkelen. Primark voorzag gratis wifi, 80 kleedkamers, 67 kassa's en twee zones om je "batterijen" terug op te laden. Met tal van ingewerkte led-schermen en verwijzingen naar diamanten in vloeren, lampen en spiegels, ziet de winkel er behoorlijk flashy uit.





Primark krijgt vaak veel kritiek omdat ze zo goedkoop zijn en het daarbij niet nauw zouden nemen met de arbeidsvoorwaarden in lage loonlanden. Je vraagt je af hoe ze het voor elkaar krijgen: een t-shirt voor 3 euro, een volledig kostuum voor nog geen 60 euro of een pyama voor 7 euro.





Minder marge

"Primark is zo goedkoop, omdat we niet adverteren, tot 18 maanden op voorhand bestellen in enorm grote aantallen met minder marge. We kopen de kleren aan dichtbij de fabrieken zodat de transportkosten laag liggen en we leveranciers snel betalen", zegt Anne-Marie De Block, people & culture business partner bij Primark Benelux. En omdat jullie aankopen in lageloonlanden? "Ja, ook wij lieten kleding produceren in Rana Plaza, het gebouw in Bangladesh dat instortte met vele doden tot gevolg. Maar niet alleen wij, ook nog 14 andere retailers. Sindsdien is er hard gewerkt aan de verbetering van de werkomstandigheden. Elke fabriek wordt gescreend of ze op vlak van betaling, personeelsbeleid en arbeidsomstandigheden voldoen aan de internationale standaarden die we volgen."





Fabrieken

"Wie de regels overtreedt, krijgt wel eerst een waarschuwing, om zich nog te kunnen verbeteren. Je mag niet vergeten dat deze fabrieken hele dorpen en stadswijken in landen als China, India en Bangladesh werk geven. Vorig jaar voerden we 2.700 controles uit in de fabrieken waar we van afnemen. Het jaar voordien waren dat er nog 2000, het jaar daarvoor 1500."





VDAB

De winkel in Antwerpen geeft zelf ook werk aan 550 mensen, van wie 85 procent vrouwen. 130 mensen werden gevonden via een samenwerking met de VDAB en gaan na een periode van werkloosheid terug aan het werk. Dinsdag 1 mei is de winkel gesloten, maar er komen wel ruime openingsuren. Je kan je van maandag tot zaterdag en één zondag per maand te buiten gaan aan spotgoedkope spulletjes tussen 9 uur en 19.45 uur.