President van Sierra Leone bezoekt diamantwijk

Philippe Truyts

05 november 2018

15u53 0 Antwerpen Hoog bezoek maandag in de Antwerpse diamantwijk. President Julius Maada Bio van Sierra Leone was met een delegatie te gast bij het Antwerp World Diamond Centre (AWDC). Het West-Afrikaanse land is een belangrijk diamantproducent. Iets meer dan de helft van de productie wordt in Antwerpen verhandeld.

President Julius Maada Bio werd rondgeleid in het certificatenlab van HRD Antwerp en in het Diamond Office, het ‘douanekantoor’ van de diamant. Sierra Leone staat bekend voor zijn diamanten van hoge waarde, goed voor een elfde plaats wereldwijd. Tussen 1991 en 2002 woedde in het land een gruwelijke burgeroorlog. De film ‘Blood Diamond’ (2006) met Leonardo DiCaprio draaide rond de sleutelrol die de diamantproductie in de oorlog speelde.

Maar de tijden zijn gelukkig veranderd. Antwerpen is een van de voortrekkers in het Kimberley Process dat conflictdiamant aan banden moet leggen. Drie Sierra Leonese ambtanaren volgden vorig jaar een cursus ruwe diamant in Antwerpen. In de ‘My Fair Diamond’-collectie van diamantbedrijf CAP Source die voldoet aan de hoogste ethische normen, zijn stenen uit een artisanale mijn in Sierra Leone gebruikt. Het land bracht vorig jaar ook de ‘Meya Prosperity Diamond’, een steen van 476 karaat, voort. Die is in Antwerpen geveild voor 16,5 miljoen dollar (14,5 miljoen euro) en aangekocht door de Britse juwelier Graff.