Premie toch niet voor handelaars Leien 24 februari 2018

Handelaars van de Leien hebben toch geen aanspraak op de minderhinderpremie van de Vlaamse overheid, goed voor 2.000 euro. Dat verscheen gisteren verkeerdelijk in deze krant naar aanleiding van het verlengen van de zogenaamde 'knip'. Schepen Koen Kennis heeft wel de oude maatregelen, zoals de inkomenscompensatie van 80 euro per dag als de zaak sluit en een rentetoelage, weten te verlengen in samenspraak met zijn Vlaamse collega Philippe Muyters. Die maatregelen liepen normaal maar tot eind december 2017 maar worden nu opnieuw ingesteld. Handelaren zullen daar retroactief opnieuw beroep op kunnen doen, zolang de hinder aanhoudt. Voor handelaren zou de hinder overigens deze zomer al voorbij moeten zijn. De bovengrondse werken, zoals het Operaplein, zouden nog steeds op schema deze zomer klaar moeten zijn. (NBA)