Positieve evaluatie voor StartupVillage 28 juni 2018

02u50 0

De stad telt ondertussen maar liefst 400 start-ups, dat blijkt uit een telling. Een heel deel van die beginnende bedrijven hebben ondertussen onderdak gevonden in StartupVillage van de stad, dat bestaat vandaag 1 jaar. StartupVillage is een project voor de allerbeste Antwerpse groeibedrijven. De gevestigde start-ups gaan door een strenge selectieprocedure en mogen erna gedurende 3 jaar hun intrek nemen. Voor schepen Caroline Bastiaens bewijst dit opnieuw het nut van een betaalbare werkruimte in de stad. "De bedrijven in onze StartupVillage wierven samen 61 nieuwe werknemers aan. Elk bedrijf kan ook stevige groeicijfers voorleggen, van 35 tot 600 procent. StartupVillage maakt daarmee de premisse waar van een betaalbare stimulerende kantoorruimte, die zuurstof geeft aan start-ups om te groeien," zegt de schepen voor economie. (NBA)