Portugezen vieren overwinning op Sint-Jansplein 21 juni 2018

02u34 0

Het was nagelbijten tot de laatste minuut voor de Portugezen op en rond het Sint-Jansplein. Maar met een 1-0 overwinning tegen Marokko nemen Christiano en Co een serieuze optie op de tweede ronde van het WK in Rusland. Zo'n honderd Portugezen volgden de match in een van de café's op een groot scherm of op televisie. Wie anders dan Ronaldo scoorde in de vierde minuut het enige doelpunt. Zijn naam werd luid gescandeerd en de kinderen vierden de overwinning op zijn Ronaldo's met een halve draai in de lucht en hun handen strak naar achteren gestoken. (ADA/