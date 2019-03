Portiek en tuinpaviljoen Rubenshuis schitteren na 1,5 jaar restauratie. En dat wordt gevierd met een Italiaans tuinfeest voor iederéén philippe truyts

28 maart 2019

15u40 2 Antwerpen Ga dat zien: na 1,5 jaar restauratie schitteren de portiek en het tuinpaviljoen van het Rubenshuis weer als vanouds. Een discrete vlinderluifel van 30 ton houdt regen en vuil weg van de portiek. De twee monumenten zijn de enige authentieke getuigen van Rubens als architect. Op 27 april is iedereen welkom op een gratis Italiaans tuinfeest.

Onze grootste klassieke meester Peter Paul Rubens (1577-1640) was van alle markten thuis: schilder, zakenman en diplomaat. Maar zijn reis naar Italië in het begin van de 17de eeuw voedt hem ook met een fascinatie voor architectuur. Terug in Antwerpen laat hij een Italiaans ‘palazzo’ bouwen aan de Wapper. Dat maakt op zijn tijdgenoten een verpletterende indruk. Met als blikvangers de tuin, het bijhorende paviljoen achteraan en de monumentale portiek. Die ‘triomfboog’ met beelden van Romeinse goden Mercurius en Minerva en twee bronzen vazen etaleert de standing van Rubens. “Hij bewonderde Michelangelo”, zegt Ben Van Beneden, directeur van het Rubenshuis. “Daardoor zie je een ‘geknikte’ in plaats van een ronde centrale boog. Rubens heeft een nieuwe architectuurtaal naar de Nederlanden gebracht.”

Dichtgemetseld

De tand des tijds en verkeerde beslissingen slaan toe vanaf het midden van de 18de eeuw: de familie De Bosschaert-de Pret splitst het palazzo op in twee woningen en laat de bogen van de portiek dichtmetselen. De façade van de portiek en het tuinpaviljoen blijven wel behouden. Het duurt tot de vooravond van de Tweede Wereldoorlog voor stadsbouwmeester Emiel Van Averbeke kan beginnen aan de restauratie van het Rubenshuis. In 1946 opent het als stedelijk museum.

Maar tegen de jaren 1990 is het duidelijk dat zowel het tuinpaviljoen als de portiek moeten worden opgeknapt. Bezoekers raken gewend aan een nooddak boven de triomfboog en na jaren van wetenschappelijk onderzoek start in september 2017 de restauratie. Of beter: een combinatie van conserverende en beschermende maatregelen. Prijskaartje: circa 1,5 miljoen euro, waarvan Vlaanderen 925.000 euro inbrengt.

Zorgvuldig

Een ploeg van vier steenrestaurateurs behandelde steenschilfer na steenschilfer. De luifel met drie lagen glasplaten van zes centimeter dik draagt de bronzen beelden en vazen op de portiek. Applaus trouwens voor de manier waarop die luifel is geplaatst. Je ziet die amper als je binnenkomt in het Rubenshuis en naar de portiek kijkt. Van de gelegenheid is ook gebruik gemaakt om de hele gevel van de ‘Italiaanse’ kant van het Rubenshuis (rechts als je naar de portiek kijkt) te reinigen.

“Dit is een modelrestauratie geworden”, zegt projectleider Hans Goossens. “Echte problemen doken er niet op. We zijn binnen de tijd en het budget gebleven.”

Italiaans tuinfeest

Er valt dus iets te vieren op zaterdag 27 april, 12 tot 17 uur. De stad doet dat met een Italiaanse picknick, muziek, workshops en verhalenvertellers. In en rond het Rubenshuis kun je smullen van een levensecht stilleven in fruit. Iedereen is welkom, alle hapjes en drank zijn gratis. Ook tijdens Erfgoeddag, op 28 april, is het museum gratis toegankelijk. Er worden dan lezingen gegeven.