Poppy stuurt politie naar hardrijders 10 april 2018

02u44 0 Antwerpen Om misbruik door joyriders en wegpiraten tegen te gaan, neemt het autodeelplatform Poppy nu nieuwe maatregelen. Via telematica in het gps-systeem wil het bedrijf, dat al 12.000 gebruikers telt, voortaan in real time de snelheid van zijn wagens controleren en die data gebruiken om misbruik op te sporen, in samenwerking met de politie.

Afgelopen zaterdag nog reden vier jongeren een wagen van Poppy in de prak na een ongeval met overdreven snelheid. Ze kozen daarna het hazenpad.





Nieuwe gebruikers die een Poppy willen huren, moeten minstens 24 maanden een rijbewijs hebben in plaats van voorheen 6 maanden. De maximumduur van een trip is voortaan 3 dagen en je mag er niet mee naar het buitenland, tenzij via een van de speciale vakantiepakketten die het bedrijf wil aanbieden. De franchise verhoogt van 750 naar 950 euro en je kan niet langer betalen via een prepaid kredietkaart, enkel met een gewone kredietkaart.





Op het niet nakomen van deze voorwaarden staan geldboetes tot 250 euro en het definitief schorsen van het gebruikersaccount. "Op geen enkele manier willen wij onze trouwe klanten treffen met deze nieuwe regels, maar we achten deze maatregelen nodig om de veiligheid in het verkeer te blijven garanderen en Poppy verder te kunnen uitrollen in Antwerpen", zegt Alexander Van Laer, CEO van Poppy. "Indien je onverantwoord rijgedrag of misbruik opmerkt, mag je dit steeds doorgeven aan ons via hello@poppy.be met vermelding van de nummerplaat, locatie en tijdstip. Wij volgen dit steeds meteen op." (DILA)