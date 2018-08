Poppy start met scooters 23 augustus 2018

De Antwerpse start-up Poppy, bekend van de 350 milieuvriendelijke deelwagens in Antwerpen, stelt morgen zijn eerste elektrische deelscooters voor. Die vloot zal later sterk uitgebreid worden. Naast de lancering van de scooters wordt er morgen ook een beknopte stand van zaken van Poppy in Antwerpen meegegeven. CEO Alexander Van Laer en Antwerps mobiliteitsschepen Koen Kennis zullen toelichten hoe de elektrische scooters werken en hoe ze kunnen bijdragen aan een veiligere en vlottere mobiliteit. Met de komst van de scooter van Poppy komt er een nieuwe concurrent op de markt voor Scooty, een ander deelsysteem van elektrische scooters. Zij kondigden recent nog aan hun vloot van tachtig scooters uit te breiden naar tweehonderd. (ADA)