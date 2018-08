Poppy lanceert 25 elektrische deelscooters 25 augustus 2018

Poppy, de Antwerpse start-up die in januari 350 milieuvriendelijke deelwagens lanceerde in Antwerpen, start nu een testfase met 25 elektrische deelscooters. Na deze testfase zal de vloot uitgebreid worden tot honderd deelscooters. Het principe is volledig hetzelfde als dat van de Poppy-deelwagens: de deelscooters hebben geen vaste standplaats en je kan ze steeds gratis in de Poppy-homezone parkeren. Betalen voor de scooters gebeurt net zoals bij de wagens per minuut, al ligt de prijs voor een deelscooter wel lager dan voor een wagen: 25 cent voor elke gereden minuut en 10 cent als je parkeert, maar toch je reservatie tijdens je tussenstop nog even wil behouden. (ADA)