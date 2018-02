Popdiva Kim Wilde in De Roma 13 februari 2018

Kim Wilde (57), één van dé popdiva's van de jaren tachtig, treedt op zaterdag 24 november op in De Roma. De Britse zangeres, dochter van sixtieszanger Marty Wilde, scoorde dikke hits met 'Kids in America', 'Cambodia' en 'View From A Bridge'.





Na de successen volgde een veel stillere periode. Tot ze in 2003 een comeback maakte met het duet 'Anyplace, Anywhere, Anytime', samen met Duitse popgodin Nena, van '99 Luftballons'. Maar kijk, vijftien jaar later staat ze er wéér: met haar nieuwe album 'Here Come The Aliens'.





Tickets zijn te koop vanaf 14 februari, 13.30 uur, via www.deroma.be. (PHT)