Pop up to Date is aan vijfde editie toe BJS

20 december 2018

17u07 0

In 2019 organiseren district Berchem en ccBe voor de vijfde keer Pop up to Date. Het initiatief geeft duurzame, creatieve ondernemers de kans om een pop-up shop te openen in de Statie- of Driekoningenstraat. Met het project wil het district de leegstand een halt toeroepen en tegelijk jonge ondernemers een duwtje in de rug geven. Inschrijven kan tot 25 januari. De pop-upshops openen dan eind april de deuren, en dat tot midden juni. Deelnemers worden begeleid bij de presentatie van het pand en van hun producten. Daarnaast wordt voor hen ook een communicatiecampagne uitgewerkt. Inschrijven kan via www.ccbe.be.