Poolse dief poseert in gestolen auto 02u43 0 Foto Patrick Lefelon Patryk P. poseert op zijn Facebookpagina in de gestolen Volvo V40. Antwerpen De Poolse Antwerpenaar Patryk P. riskeert zes jaar cel voor een tiental inbraken en autodiefstallen. De man stond gisteren samen met vier mededaders terecht. Patryk P. sloeg elke keer toe als hij geld nodig had voor zijn drugsgebruik.

De feiten vonden meestal eind 2016, begin 2017. Patryk P. brak binnen in woningen, pikte wat hij kon gebruiken (geld, juwelen, computers, harde schijven) en verkocht dat dan door op tweedehandswebsites. Soms pikte hij de fietsen uit het tuinhuis. Eén keer brak hij ook in bij een kennis. Hij kwam enkele uren later terug om zich te excuseren.





Patryk P. wordt ook verdacht van minstens twee autodiefstallen. Eén van de auto's zette hij zelfs op zijn Facebook-pagina: "Nowe Autko ....Volvo D2 v40." Hij poseerde fier in zijn nieuwe aanwinst. Enkele dagen later rijdt hij de 'Nowe Autko" in de prak bij een frontale botsing. Patryk P. slaat op de vlucht maar de politie kan hem dankzij DNA-sporen in een gevonden handschoen identificeren.





Dakloze

De procureur tilde er zwaar aan dat de meeste inbraken en diefstallen gebeurden terwijl de bewoners thuis lagen te slapen. Dat maakte de verwerking voor de slachtoffers extra moeilijk. Zij eiste een celstraf van 6 jaar tegen Patryk P.





De verdediging benadrukte dat Patryk P. op het dievenpad geraakte toen hij eind 2016 uit zijn woning werd gezet en als dakloze rondzwierf door de stad. De meeste feiten bekende hij. Wat de diefstal van de Volvo V40 betreft ontkent hij echter. Hij had de auto enkel geleend van een vriend. Patryk P. zat enkele maanden in voorarrest maar werd dan vrijgelaten. "Hij is al een half jaar aan het afkicken en is op de goeie weg. De man is volop werk aan het zoeken", aldus zijn advocaat.





Uitspraak over een maand. (PLA)