Politieke onderhandelingen: “Koude douche voor socialisten” Onderhandelaars bespreken eerst financiële draagkracht van de stad Nina Bernaerts

25 november 2018

19u05 0 Antwerpen De politieke onderhandelaars hebben deze week niet stilgezeten. Na de agenda-setting van dinsdag werd ook de dagen nadien druk vergaderd. “De socialisten kennen de stad, dat maakt het wel makkelijker”, zegt burgemeester Bart De Wever.

Na een drukke en ook spannende week namen Jinnih Beels en Tom Meeuws dit weekend toch even de tijd om uit te rusten met hun familie. Behalve de normale fractievergadering stonden er geen officiële zaken op de agenda. Ondertussen nam Bart De Wever zijn taken als burgemeester weer op en bezocht hij ontspannen de verschillende evenementen in de stad. Vooral voor de socialisten was het deze week toch wel spannend. Nadat ze de uitgestoken hand van De Wever hadden aanvaard, kregen ze meteen een lading kritiek vanuit hun eigen achterban. Dat maakt hen, niet onterecht, nerveus in wat nog komen zal. Toch gingen de onderhandelingen zonder fout van start. De hele week hebben de drie partijen samen gezeten, maar de grote discussie is nog niet losgebarsten, eerst moest het financiële plaatje kloppen.

400 miljoen extra zoeken

“We zijn begonnen met de financiële kant van de zaak en helaas betekent dat sanering. Dat is begrijpelijk een koude douche voor de nieuwe partij aan tafel, de anderen weten dat natuurlijk van de vorige legislatuur”, vertelt De Wever. “Zeker voor de socialisten. Zij wilden net meer meer meer, maar zien nu dat het financieel met minder minder minder zal moeten door de pensioengolf die op ons afkomt. We hopen dat daar nog een tussenkomst van de overheid bij komt, maar daar mogen we nu geen rekening mee houden.”

De burgemeester doelt daarmee op de vierhonderd miljoen euro die de stad de komende legislatuur moet vinden voor de pensioenen. Het gaat om een historische schuld die te maken heeft met de benoemingsmachine in de ambtenarij die van de jaren ’60 tot ’80 op volle toeren draaide. De stad draagt nu voor de helft bij tot die ‘pot’, de rest komt van het federale niveau. Helaas stijgen de kosten de komende jaren nog. Het stadsbestuur gaat ervan uit dat het in de toekomst meer dan de helft, misschien wel zeventig tot tachtig procent van de ‘pot’ zal moeten vullen.

Tom Meeuws kent de financiële draagkracht van de stad, dat is een voordeel Burgemeester Bart De Wever

Realistisch

“Het is wel een voordeel dat de socialisten een lange bestuursgeschiedenis hebben. Ook Tom Meeuws die lang bedrijfsdirecteur is geweest binnen de stad, kent de financiële draagkracht. Sp.a weet dus wat realistisch mogelijk is. De partij trekt de cijfers die we voorleggen ook niet in twijfel, dat had met andere partijen misschien wel anders geweest.”

Wordt er dan nog niet over de plannen gedebatteerd? “Jawel, omdat die natuurlijk samenhangen met het financiële plaatje, maar heel concreet worden de plannen nog niet gemaakt. Je kunt geen plannen maken als de financieel beheerder daarna zegt wat wel en niet mogelijk is in de stad. Dan kun je opnieuw beginnen onderhandelen.”