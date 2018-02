Politiekantoren langer open en bewaakt door privéfirma 03 februari 2018

03u21 0 Antwerpen Het wordt veel moeilijker om zomaar een politiebureau binnen te lopen. De Antwerpse politie gaat de beveiliging en het onthaal van haar kantoren uitbesteden aan een extern bedrijf. De openingsuren verruimen. Zo zul je zonder afspraak de klok rond terechtkunnen in het hoofdkwartier aan de Noorderlaan. De politie versterkt ook de capaciteit van de wijkteams.

Het nieuwe mastergebouw van de lokale politie opent pas de deuren in de loop van 2020. De korpsleiding wacht daar niet op om over heel Antwerpen te investeren in meer veiligheid. "Vergelijk het met de poortjes op luchthavens", zegt woordvoerder Sven Lommaert. "Het is de bedoeling dat een bedrijf gaat instaan voor verschillende gebouwen, voor minstens zeven en maximaal tien jaar."





Klantvriendelijk

De politie schrijft een Europese aanbesteding uit. Securitas en G4S zijn bekende namen in de sector, maar er kan evengoed een andere firma uit de bus komen. De medewerkers moeten meer doen dan beveiligen. Klantvriendelijkheid en empathie zijn erg belangrijk.





500 burgers

Betekent dit dat de circa vijfhonderd burgers die bij de politie werken, moeten vrezen voor hun job? Normaal gezien niet. Lommaert: "Burgers werken nu bijvoorbeeld bij de IT, de boekhouding, de personeelsdienst of bij de wijkteams. We moeten de puzzel nog leggen. Onthaalmedewerkers kunnen perfect een andere taak krijgen."





In de tweede helft van dit jaar moet het tijdelijke hoofdkwartier aan de Noorderlaan 24/24 en 7/7 toegankelijk zijn. Ook in de drie andere regiokantoren zul je zonder afspraak welkom zijn, weliswaar 12 uur per dag. Voor Antwerpen-Noord komt er een kantoor aan de Bredabaan in Merksem, in Antwerpen-Zuid is er al de Doornstraat en voor het stadscentrum is dat de Quinten Matsijslei. Wijkkantoren worden enkel op afspraak toegankelijk. Er komt zo mankracht vrij voor de wijkteams. Dat de wijkwerking is teruggeschroefd, is volgens korpsleiding en stadsbestuur een fabel. "Van de 2.700 mensen werken er zowat 600 in de wijken. Dat is méér dan vroeger", besluit Lommaert. (PHT)