Politiek moeit zich met lot van Anna-Maria CD&V en sp.a willen dat situatie van Anna-Maria herbekeken wordt BJS

30 januari 2019

17u19 0 Antwerpen Er komen nu ook vanuit politieke hoek reacties op de situatie van Anna-Maria Khmoyan (8). Het Armeense meisje uit Borgerhout zit met haar gezin al drie weken opgesloten in het terugkeercentrum in Steenokkerzeel. “Als er bij de procedure iets is misgelopen, dan is regularisatie een mogelijkheid”, zegt Nahima Lanjri (CD&V).

Het gezin Khmoyan verblijft al tien jaar in ons land. Een asielaanvraag werd afgewezen en bij een poging tot uitwijzing in 2014 sloeg het gezin - naar eigen zeggen uit angst na brutaal politieoptreden - op de vlucht. Sinds drie weken zitten de ouders, Anna-Maria en haar tweejarig zusje in het gesloten asielcentrum van Steenokkerzeel in afwachting van hun uitwijzing naar Armenië.

Om de uitwijzing te beletten lopen momenteel tal van procedures. Zo doet de rechtbank van Antwerpen morgen (donderdag, red.) bijvoorbeeld uitspraak over het verzet dat de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) heeft aangetekend tegen de opschorting van de uitwijzing die vorige week werd toegekend. Ook De Reuzenpoort, het schooltje van Anna-Maria in Borgerhout, liet zich niet onbetuigd. Het vond het onmenselijk dat het gezin wordt teruggestuurd en startte allerlei acties, waaronder een petitie tegen hun uitwijzing. Meer dan 5.000 mensen - waaronder bekende gezichten als Michaël Pas en Alex Agnew – hebben al hun handtekening gezet.

En nu begint de politiek zich ook te moeien met het lot van Anna-Maria en haar familie. Kamerlid Nahima Lanjri (CD&V) vreest ervoor dat er fouten in de procedure zijn gebeurd. “Als dat waar is, dan denk ik dat dit gezin een nieuwe kans verdient om vrijwillig terug te keren naar hun land van herkomst óf om een regularisatie te krijgen. Ik stel vast dat zij al jaren in ons land leven. Als er bij de procedure iets is misgelopen, dan is regularisatie eventueel een mogelijkheid. De minister moet daarover beslissen, samen met haar administratie, omdat zij alle elementen van het dossier kent.”

Monica De Coninck, Kamerlid voor sp.a, stelt zich eveneens grote vragen. Zij roept de bevoegde minister Maggie De Block (Open Vld) – die over lopende dossiers als deze liever geen commentaar geeft - op om de situatie van Anna-Maria te herbekijken. “Als de redelijke termijn van een uitwijzingsprocedure is overschreden, dan moet het belang van het kind een nog voornamere rol spelen.”

Met Anna-Maria gaat het - volgens de kinderpsychiater die haar in het repatriëringscentrum in Steenokkerzeel onderzocht - de slechte kant uit. In een verslag dat De Morgen kon inkijken, blijkt dat de arts het begin vaststelde van “een narcistische destabilisatie en identiteitsdestabilisatie alsook de tekenen van een onzekerheid (onveiligheid) van het kind”. De problemen zullen alleen nog toenemen, naarmate de opsluiting langer duurt, luidt het.

Volgens Bruno Soenen, de advocaat van de familie Khmoyan, heeft het meisje nachtmerries, kan ze moeilijk inslapen en is ze angstig. Hij vindt dat het psychiatrisch verslag in “schril contrast” staat met de conclusie van DVZ dat Anna-Maria en haar tweejarig zusje geen schade ondervinden van hun verbleef in het gesloten asielcentrum.