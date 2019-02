Politiecontrole met reukje aan: 20-jarige verstopt drugs in sok Sander Bral

13 februari 2019

Een politiepatrouille van het wijkteam Zuid reed dinsdagmiddag door de Camille Huysmanslaan op het Kiel. Rond half vier viel het oog van de inspecteurs op een man die onderuit gezakt zat in zijn voertuig en druk bezig was met zijn mobiele telefoon. Toen de politie de man aansprak, gedroeg hij zich opmerkelijk waardoor een verdere controle aangewezen leek. Bij het aftasten van de man werd een sok gevonden waarin drugs verstopt zaten. De man had ook een som geld op zak. Naar aanleiding van die vaststellingen werd er overgegaan tot een huiszoeking bij de verdachte thuis in Boom. Daar werden verpakkingsmateriaal voor drugs gevonden, een specifieke weegschaal, cocaïne en zakken nieuwe merkkledij. De verdachte van twintig jaar werd gearresteerd en is voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die heeft hem aangehouden.