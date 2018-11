Politie zwiert parkeerovertreders op de bon Toon Verheijen

17 november 2018

11u40 0 Antwerpen Inspecteurs van de politie Antwerpen hebben vrijdagavond een dertigtal bestuurders beboet die hun wagen foutief hadden geparkeerd aan de Rijnkaai.

Vermoedelijk ging het allemaal op bezoekers van een optreden in de buurt. Op een locatie in de directe omgeving was een optreden aan de gang. De politie liet de organisator afroepen dat bezoekers hun wagen moesten verplaatsen omdat ze een groot deel van het voetpad innamen. Uiteindelijk kregen 35 bestuurders een boete. Er zijn geen auto’s getakeld.