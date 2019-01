Politie zoekt dader die jongeman met metalen fietsslot op oog sloeg Sander Bral

30 januari 2019

15u59 0 Antwerpen De politie is op zoek naar de dader die in oktober enkele rake klappen verkocht met een metalen fietsslot aan een jongeman vlak bij het Stadspark. Ook de kameraad van de verdachte wordt opgespoord.

In de nacht van vrijdag 12 oktober op zaterdag 13 oktober werd een jongeman iets na vier uur in het gezicht geslagen met een metalen fietsslot. Het slachtoffer moest met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht worden. Net voor de aanval fietste het slachtoffer met twee andere fietsers aan het kruispunt van de Van Eycklei met de Rubenslei. Daar kruiste ze twee andere jongemannen en het kwam al snel op een woordenwisseling tussen het vijftal.

In de Brialmontlei nam één van de vijf zijn metalen fietsslot en sloeg daarmee op het oog van een jongeman van de tegenpartij. Het slachtoffer viel op de grond en de dader en zijn kompaan fietsten weg in de richting van de Belgiëlei en de Plantin en Moretuslei.

De verdachte wordt omschreven als een blanke jongeman van ongeveer achttien jaar oud. Hij heeft bruin haar en meet ongeveer 1m75, hij is normaal gebouwd. Op het moment van de feiten droeg hij een witte trui, witte basketschoenen en een licht jeansbroek.

Bomberjacket

De vriend van de jongeman die met het slot sloeg, heeft ongeveer dezelfde leeftijd. Hij is fel blond, normaal gebouwd en droeg op dat moment een donkergrijze jeansbroek, een zwarte trui en een zwarte bomberjacket.

De politie vraagt dat de betrokken zich onmiddellijk melden. Andere mensen die informatie hebben over de twee gezochte personen kunnen dat melden via opsporingen@police.belgium.eu, via het gratis nummer 0800/30.300 of via de Blauwe Lijn 0800/12.312.