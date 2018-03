Politie zet 60-tal juwelen online 05 maart 2018

02u40 0

De politie heeft een hele reeks foto's van juwelen online gezet. Agenten vonden de buit bij een dief die eind december op heterdaad werd betrapt. Een deel van de juwelen werd onmiddellijk herkend door slachtoffers van een inbraak in dezelfde buurt. De politie voerde een onderzoek naar de eigenaars van de andere juwelen, maar dat was tot op heden zonder succes. Er blijven nog een 60-tal juwelen over waarvan de herkomst nog niet achterhaald is. Daarom zette de politie nu foto's van de juwelen online in de hoop de eigenaars te vinden. Enkel als er een pv werd opgemaakt, kom je in aanmerking om het juweel terug te krijgen. Meer info via www.politieantwerpen.be. (NBA)