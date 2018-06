Politie waarschuwt voor malafide klusjesmannen 18 juni 2018

De voorbije jaren doken regelmatig Engelstalige klusjesmannen op in onze regio die goedkoop werkjes beloofden op te knappen op en aan het huis. Het probleem was dat de werken nooit volledig werden uitgevoerd, maar dat de mannen wel met het geld vertrokken. De voorbije maanden leek het stil, maar nu het opnieuw beter weer is zit het fenomeen tering in de lift. De oplichters komen aanbellen en verklaren dan dat ze je dak wel willen proper maken of andere kleine dingen. Ze lijken dat goedkoop te willen doen, maar vragen wel een vooraf contante betaling. Het probleem is dat ze vertrekken voor alles is afgewerkt en dat er dikwijls meer schade is toegebracht dan er al was. De klussers spreken meestal Engels. Ze rijden rond in bestelwagens die eruitzien als echte werkauto's. De politie waarschuwt om nooit in te gaan op hun aanbod. (VTT)





