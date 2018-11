Politie waarschuwt voor deur-aan-deur-verkopers Toon Verheijen

06 november 2018

20u31 1 Antwerpen De p olitiezone Antwerpen heeft op korte tijd heel wat meldingen gekregen over deur-aan-deurverkopers die zich voordoen als medewerkers van Engie of Securitas. Het gaat om valse verkopers.

De verkopers proberen bij mensen thuis binnen te raken en doen dat onder het mom dat de ketel moet nagekeken worden of om een alarminstallatie te verkopen. Engie en Securitas benadrukken dat ze dergelijke technieken niet gebruiken. “Wees op je hoede als men je aan de deur zaken probeert te verkopen. Meestal gaat het om vlotte praters die mensen gemakkelijk kunnen overtuigen. Vraag hen altijd om zich te identificeren. Let ook goed op met informatie die je hen geeft. Bijvoorbeeld over het al dan niet aanwezig zijn van een alarminstallatie, zwakke punten in je woning of wanneer je niet thuis bent”, klinkt het bij de politie.