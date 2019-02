Politie vreest wraak van Turkse slachtoffers bij reconstructie dodelijke schietpartij Patrick Lefelon

26 februari 2019

06u31 0 Antwerpen Politie en gerecht reconstrueren vanmorgen vanaf 8 uur de dodelijke schietpartij in de Brederodestraat in Antwerpen. Een Koerdische man schoot toen twee Turkse jongemannen in koelen bloede neer. De politie wil voorkomen dat Turkse familieleden wraak nemen. Daarom vindt de reconstructie plaats in een tent in het midden van de straat en staan overal agenten op de uitkijk.

De maandenlange wrevel tussen de Koerdische uitbaters van een pittabar in de Brederodestraat en een groep Turkse jongeren ‘ontplofte’ op zaterdag 2 februari. Twee Turkse neven kwamen bij de pittabar van de familie Y. verhaal halen voor een ruzie de avond voordien. Emre Sogutlu en zijn neef Ozan stapten tegen het middaguur naar het restaurant en sloegen met een verkeersbord de ramen in.

Uitbater Nihat Y. die samen met zijn familie in de zaak zat te eten, kwam even naar buiten, maar sloot dan vlug weer de deur. Ook het raam van de voordeur werd daarop ingeklopt. Vader Mehmet Y. (60) die verderop een koffie zat te drinken, zag het incident en stapten op de twee neven toe. In het midden van de straat trok hij zijn pistool en schoot Emre en Ozan neer. Hij herlaadde rustig zijn wapen en enkele minuten later schoot hij opnieuw op de twee neven die toen al op de grond lagen. Emre overleefde de schoten niet. Ozan zal waarschijnlijk verlamd blijven door een kogel in de rug.

Een man die hulp bood, werd in het been geschoten. Hij raakte als bij wonder niet zwaargewond. De man zal vanochtend aanwezig zijn bij de reconstructie.

Scherpschutters

Voor de reconstructie vanmorgen zet de politie de grote middelen in. Enkele leden van de Koerdische familie van de daders zijn naar het buitenland gevlucht, uit schrik voor wraak van de Turken. Daarom verloopt de reconstructie vanmorgen onder een tent zodat buurtbewoners de daders niet te zien krijgen. De daders dragen ook een kogelvrije vest.

Vanuit woningen in de buurt houden politiemensen van bijzondere eenheden de omgeving in de gaten. Er is onmiddellijk na het incident al een extra politiecamera geplaatst.

De buurtbewoners kregen de raad om voor 7 uur hun woning te verlaten, of voor de rest van de voormiddag binnen te blijven. Alle handelszaken zullen minstens tot 13 uur gesloten blijven.

De advocaten van daders en slachtoffers zullen de reconstructie in een commandowagen kunnen volgen op tv-schermen.

