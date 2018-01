Politie voortaan uitgerust om eerste zorgen toe te dienen 02u45 0

De diensten Noodhulp, Mobiele Eenheid en het Proactief Team van politie Antwerpen worden uitgerust met een Tactical First Aid-materiaalkit. Daarmee kunnen politiemensen kwetsuren van slachtoffers verzorgen in afwachting van de medische hulpdiensten. Zo kon een snelleresponsteam van de politie recent nog een knelverband plaatsen bij een slachtoffer van een schietpartij, nog voor de ziekenwagen ter plaatse was.





De opleiding Tactical First Aid voorziet ook het verzorgen van collega's en van eigen verwondingen. Deze vaardigheden kunnen levensreddend zijn bij rampen maar ook bij bijvoorbeeld zware verkeersongevallen. Alle politiemensen die worden uitgerust met de Tactical First Aid-materiaalkit krijgen de nodige opleiding en materiaal. De stad investeert daarvoor 16.781 euro. (BSB)