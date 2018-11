Politie voorkomt mogelijke overval in Diamantbuurt via drie arrestaties Sander Bral

23 november 2018

13u03 0 Antwerpen Drie verdachten die wellicht personen wilden beroven die juwelen, diamanten en goud vervoeren, zijn gearresteerd. De lokale politie van Antwerpen kon het trio dinsdag in de boeien slaan. De onderzoeksrechter bevestigde de aanhouding voor alle drie.

Het taskforce Goudi en de mobiele eenheid van de lokale politie Antwerpen konden dinsdag twee mannen en een vrouw arresteren in de Diamantwijk. Tijdens een interventie in de Jacob Jacobstraat merkten inspecteurs een verdachte op. Taskforce Goudi focust zich op handelaars in de buurt en op personen die mogelijk willen stelen of overvallen. Een 53-jarige Mexicaan vluchtte weg van de politie maar kon snel gevat worden.

Via camerabeelden kon een link gelegd worden tussen de Mexicaan en een voertuig met Franse nummerplaten dat geparkeerd stond aan de Plantin en Moretuslei. De twee inzittenden van het voertuig, een 53-jarige man en een 31-jarige vrouw uit Colombia, werden ook gearresteerd.

Het trio had materiaal op zich om voertuigen die kostbare ladingen vervoeren, te saboteren. Wanneer het geviseerde voertuig niet meer verder kan, slaan de criminelen toe. De techniek is gekend bij de politie en duikt dikwijls op in diamantwijken of juwelenbeurzen in binnen- en buitenland.

Alle drie de verdachten blijven aangehouden voor vereniging van misdadigers. Maandag verschijnen ze voor de raadkamer.