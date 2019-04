Politie vindt geheime opslagplaats met 10.000 autobanden: “Ze waren bestemd voor Afrika” Jan Aelberts

02 april 2019

21u59 0 Antwerpen De Antwerpse recherche heeft zo'n 10.000 autobanden gevonden in een pand in Merksem. Vanwege het brandgevaar in de illegale opslagplaats werden gas en elektriciteit meten afgesloten.

Sommige van de banden lagen netjes gesorteerd, maar het overgrote deel was op een hoop gegooid. Volgens de eigenaar waren de banden bestemd voor hergebruik in Afrika. Hij moet onmiddellijk beginnen met het opruimen van zijn opslagplaats.

Boven die opslagplaats vonden de speurders twee etages met appartementen. Uit de controle daarvan bleek dat er een veiligheidsrisico was voor de directe omgeving. De gas- en elekriciteitsinstallatie waren niet gekeurd, er waren niet genoeg brandblusapparaten aanwezig, de toegang was onveilig. Meer dan reden genoeg om gas en elektriciteit onmiddellijk af te sluiten om erger te voorkomen. Welke straf de handelaar wacht, is nog niet duidelijk.