Politie vindt 370 gram heroïne in sporttas 15 maart 2018

Het wijkonderzoeksteam regio Zuid van de lokale politie van Antwerpen merkte begin deze week een verdacht voertuig op in de omgeving van het Alfons De Cockplein. De controle van het voertuig leidde tot de vangst van een dealer en de inbeslagname van meer dan 370 gram heroïne. De politie merkte het voertuig op omdat het doelloos leek rond te rijden. Toen er een persoon in de wagen stapte, ging de politie over tot controle. De bestuurder en één passagier verklaarden drugs te willen kopen van de andere passagier. De verdachte heeft geen officieel adres. Daarom werd er in opdracht van het parket van Antwerpen een huiszoeking uitgevoerd bij de ouders van de verdachte. Daar werd een sporttas aangetroffen met 376 gram heroïne, 24 gram cocaïne, twee precisieweegschalen, een aardappelmesje en verpakkingsmateriaal. Alles werd in beslag genomen en de verdachte werd voorgeleid. (BSB)