Politie valt verdachte viswinkels binnen NIEUW KALI-TEAM HAALT EERSTE KEER UIT NAAR DRUGSFAMILIE PATRICK LEFELON

26 juni 2018

02u50 0 Antwerpen Het nieuw opgerichte Kali-team heeft een eerste keer toegeslagen. Het team bestaat uit politie, douane, sociale en andere inspectiediensten. Vijf viswinkels van de familie A. zijn binnenstebuiten gekeerd. Drie broers van de familie A. zitten sinds een maand in de cel op verdenking van internationale drugshandel.

Begin maart beloofde de regering in de aanval te gaan tegen de Antwerpse drugsmaffia. Douane, inspecties, politie en parket zouden als één front optreden tegen vooraf geselecteerde criminelen of bendes die verdacht worden van drugshandel. Het speciale team kreeg de naam Kali. De naam verwijst naar de Hindoegod Kali, de vernietiger van kwade geesten. Het is ook een knipoog naar de Colombiaanse stad Cali, waar in het verleden door criminelen een groot drugskartel is opgezet.





Gesloten wegens vakantie

Dat team heeft vorige week donderdag voor het eerst toegeslagen. De vijf viswinkels van de familie A. werden simultaan van boven tot onder gecontroleerd door een uitgebreid team inspecteurs. Onder meer de voedselinspectie, politie, sociale - en economische inspectie en bouwtoezicht waren bij de inval aanwezig; De winkels bevinden zich in de Handelsstraat (2), in de Abdijstraat, in de Statiestraat in Berchem en in de Bothastraat in Borgerhout. De winkel in Berchem was gesloten wegens vakantie.





Het Antwerpse parket had gisteren nog geen resultaten van deze gezamelijke actie.





Huiszoekingen

De federale gerechtelijke politie (FGP) voerde tijdens de controles opnieuw huiszoekingen uit in het kader van het drugsonderzoek tegen de familie A. Dat was al de tweede reeks huiszoekingen in een maand tijd. Drie broers van de familie A., Rachid, Mohamed en Hassan, en vier medeverdachten zitten sinds vorige maand in de cel omdat zij in juli 2017 een container met cocaïne zouden binnengesmokkeld hebben. De vracht is nooit onderschept maar de politie verzamelde bewijzen via telefoontaps, observaties en vooral via in het geheim afgeluisterde gesprekken bij de familie A. thuis. Bij de huiszoekingen werden verder auto's en een geldtelmachine in beslag genomen. Drugs werd er nauwelijks gevonden.





De familie A. is ontzet over de brutale manier waarop het Kali-team de familie probeert economisch droog te leggen. "Allemaal pesterijen omdat speurders geen drugs kunnen vinden", klonk het daar. De voorraden vis werden allemaal opengemaakt en naderhand in de vuilniscontainer gegooid. Zelfs grote voorraden garnalen die in verzegelde verpakkingen zaten, moesten eraan geloven.





De winkels bleven gisteren allemaal dicht omdat zij hun sluitingsdag hebben. Of zij vandaag weer opengaan, kon gisteren niemand zeggen.