Politie rukt massaal uit voor man met nepwapen 05 juni 2018

03u01 0 Antwerpen De politie is gisterenmiddag massaal uitgerukt naar het ponton op de Schelde aan het Steenplein. Getuigen hadden een man met een pistool zien zwaaien.

De omstaanders verwittigden de politie, die onmiddellijk verschillende ploegen stuurde. "Bij een mogelijk schietgevaarlijk incident rukken wij altijd meteen uit", klinkt het. "Toen onze ploegen ter plaatse kwamen bleek al snel dat het wapen nep was en dat het niet om een gevaarlijke situatie ging. Wij benadrukken om in publieke plaatsen voorzichtig om te springen met nepwapens die er echt uitzien. Het is ook een risico voor de drager zelf." Het is niet het eerste soortgelijke incident in Antwerpen. Ongeveer een jaar geleden werden vier jongeren met nepwapens van de Keyserlei geplukt en een week later werd het Statiekwartier urenlang afgezet omdat getuigen zagen hoe studenten met speelgoedwapens aan het spelen waren op een van de dakterrassen. (BSB)





