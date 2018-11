Politie redt flatbewoners per toeval van CO-vergiftiging Inspecteurs waren opgeroepen voor inbraak Toon Verheijen

17 november 2018

11u52 0 Antwerpen Inspecteurs van de politie Antwerpen werden vrijdagavond opgeroepen voor een inbraak in een gebouw aan de Jan Van Rijswijcklaan. Toen de agenten naar binnen gingen, ging hun persoonlijk CO-meettoestel in alarm. Enkele bewoners werden ter plaatse verzorgd.

De inspecteurs verwittigden meteen de brandweer en liet het gebouw evacueren omdat er CO werd gemeten in de kelder, het gelijkvloers en de eerste verdieping. In de verdiepingen daarboven ging het om lagere waardes, maar toch namen de hulpdiensten geen enkel risico.

Enkele bewoners werden ter plaatse verzorgd. De brandweer heeft alle wooneenheden verlucht. De oorzaak van de CO-vergiftiging is vermoedelijk te vinden bij de verwarmingsketel. Die is uitgezet en werd ook verzegeld tot hij volledig nagekeken en hersteld is.