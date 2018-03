Politie privatiseert onthaal TIEN VAN DE VEERTIEN KANTOREN GAAN SLUITEN PATRICK LEFELON

10 maart 2018

02u40 0 Antwerpen Als eerste in België schakelt de Antwerpse politie privébewakers in voor de bewaking van de kantoren én voor het onthaal van bezoekers. De vakbonden vinden het een kwalijke evolutie: "Burgers die hun verhaal willen doen, stappen naar de politie en botsen daar op een privébewaker. Dat verwacht hij niet."

Tegen eind 2018 sluit de Antwerpse politie 10 van zijn 14 kantoren. Publiek is er enkel op afspraak welkom. Alleen het hoofdkantoor op de Noorderlaan (24/24u) en de regiokantoren in Merksem, Deurne en Quinten Matsijslei (12/24u) blijven toegankelijk voor bezoekers zonder afspraak. De beveiliging en het onthaal gebeurt hier door een privébewakingsfirma.





Voor de politievakbonden is dit een brug te ver. Secretaris Michel Goyvaerts (NSPV): "Nu wordt het onthaal geprivatiseerd, wat is het volgende? Wij hebben ons in de werkgroep verzet tegen deze privatisering maar de korpschef trekt er zich niets van aan. Wij hebben ook ons beklag gedaan bij minister voor Binnenlandse Zaken Jambon. Maar hij juicht het initiatief van Antwerpen juist toe. Jambon en De Wever zijn twee handen op één buik. Als zo'n privatisering in Antwerpen kan, zal de rest van het land wel moeten volgen."





Mystery shoppers

Zijn collega Marc Vervaet van VSOA vraagt zich af wat de huidige onthaalmedewerkers verkeerd hebben gedaan. "De politie heeft 'mystery shoppers' ingezet om de huidige onthaalmedewerkers te controleren. Zij haalden scores van meer dan 80%. Toch moeten zij plaatsruimen. Gaan die privébewakers nog klantvriendelijker zijn? Ik betwijfel het. Volgens mij is dit een pure besparingsmaatregel."





Bij de politie wordt met klem ontkend dat de privatisering van het onthaal een loutere besparingsmaatregel is.





Woordvoerder Wouter Bruyns van de politie: "Het is een optimalisatie, geen besparing. Wij voeren een nieuw 'hospitality-concept' in met het oog op de ingebruikname van het nieuwe hoofdkantoor van de politie aan Berchem-Station. Wie naar een politiekantoor komt, bevindt zich vaak in een onaangename situatie. Het correct en vriendelijk behandelen van klanten kan die gespannen situaties al bij het begin ontmijnen. De beveiligingsmaatregelen zijn nodig maar mogen een laagdrempelig ontvangst en welkomstgevoel van de klanten niet in de weg staan."





Een audit van de huidige onthaalwerking wees uit dat klanten het vervelend vinden om twee keer hetzelfde verhaal te moeten doen. Er waren ook klachten over onvoldoende empathie en privacy aan het onthaal.





Geen ontslagen

De politie ziet geen problemen met privacy als het onthaal door privébewakers wordt uitgevoerd. Wouter Bruyns: "Wie in een regiokantoor met of zonder afspraak komt, komt eerst in een accreditatiesas. De privéfirma voert daar een veiligheidscontrole uit op de persoon en zijn bagage, noteert de identiteitsgegevens en de reden van het bezoek in de computer. Die informatie komt bij onze politiemedewerker terecht die de klant dan verder helpt. In de wijkkantoren kunnen alleen bezoekers met een afspraak binnen door hun identiteitskaart of een barcode in te scannen aan de buitendeur."





De politie benadrukt dat er niemand wordt ontslagen. In een werkgroep wordt met de vakbonden overlegd over nieuwe taken voor de huidige onthaalmedewerkers.