Politie pakt drie drugsdealers op 07 augustus 2018

02u50 0 Antwerpen De wijkonderzoeksteams van de lokale politie hebben de voorbije dagen drie drugsdealers gepakt bij verschillende acties tegen drugs. Ze werden samen met één koper gearresteerd en voorgeleid.

Na klachten aan de grens met Wijnegem hield het wijkteam regio Oost toezicht aan een huis. De politie kon een dealer en een koper op heterdaad betrappen. Beide verdachten schonden daarmee hun probatievoorwaarden en mochten zich opnieuw gaan verantwoorden bij de onderzoeksrechter. Er werden 99 xtc-pillen, 266,2 gram ketamine, 289,2 gram speed, weegschalen, vier mobiele telefoons en 180 euro cash in beslag genomen. Er werden ook kleine hoeveelheden cannabis, lsd en ghb aangetroffen.





Het wijkteam West hield toezicht in de buurt van de Meir en Antwerpen-Zuid. Tijdens een huiszoeking met drugshond werd 180,5 gram cannabis, 50 euro cash geld, een precisieweegschaal en een mobiele telefoon in beslag genomen.





Op een andere locatie verkocht een dealer drugs vanuit zijn woning. Daar werden drie gsm's, 2.000 euro cash geld en kleine hoeveelheden xtc, cocaïne en hasj in beslag genomen. De totale buit van alle acties zou een straatwaarde van ongeveer 12.500 euro bedragen. (BSB)