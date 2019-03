Politie ontruimt vannacht Gedempte Zuiderdokken Jan Aelberts

14 maart 2019

13u51 0

De Antwerpse politie ontruimt vannacht de Gedempte Zuiderdokken op het Zuid. De parking maakt even plaats voor de Urban Trail. Die start en eindigt zondag op de Zuiderdokken. Wie zijn auto nog niet verplaatst heeft, kan daar dus best vanavond werk van maken. De wagens die blijven staan, worden getakeld. Vanaf maandag kan er opnieuw geparkeerd worden. Alle info over de Urban Trail vind je hier.