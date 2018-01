Politie onderzoekt wapensmokkel via haven 02u58 1

Politie en douane hebben afgelopen weekend een grootschalige controle op wapensmokkel uitgevoerd op de containerterminal 1742. Daar lag het schip MSC Algaciras aangemeerd. Zo'n driehonderd containers moesten onder toezicht van politie en douane van het schip worden geladen. Op de kade werden alle containers onmiddellijk gescand. Daarna mochten de containers naar een vooraf aangeduide plek op de terminal worden geparkeerd. Niemand van de dokwekers mocht zonder toelating van politie of douane aan boord van het schip. Een ploeg van de ontmijningsdienst DOVO was eveneens ter plaatse voor het geval er explosieven zouden worden gevonden. Parketwoordvoerder Ken Witpas: "Er loopt een opsporingsonderzoek naar wapensmokkel via de haven van Antwerpen. In dat kader paste die controle met veel politie en douane. Er zijn echter geen verdachte ladingen aangetroffen. In het onderzoek zijn evenmin al verdachten gearresteerd." (PLA)