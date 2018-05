Politie oefent kaping van zeeschip 18 mei 2018

De voorbije dagen hebben eco-anarchisten een zeeschip gekaapt in de Antwerpse haven. Aan boord was een Saoedische sjeik. Speciale eenheden van de federale politie hebben de kapers uitgeschakeld. Tot daar het scenario van een terreuroefening met alle hulp- en ordediensten.





De oefening droeg de naam 'PortEx2018. De nooddiensten van allerlei bestuurlijke niveaus namen eraan deel: politie, brandweer, maritieme spelers, defensie, maar ook de staatsveiligheid, zetten de afgelopen dagen hun schouders onder de grootschalige oefening in de Antwerpse haven, evenals verschillende bedrijven.





Complex scenario

Dinsdag, de eerste dag, stond in het teken van informatiegaring en -verdeling. Woensdag stond een provinciale coördinatieoefening op het programma in Antwerpen en Oost-Vlaanderen. Gisteren volgde een operationele inzetoefening aan boord van een mijnenjager van Defensie op de Schelde.





Bij de provincie benadrukt men het belang van dergelijke oefeningen: "Geregeld oefenen draagt ertoe bij dat mensen elkaar goed leren kennen en vertrouwen. Dat is nodig voor een goede coördinatie, samenwerking en afstemming. De uitmuntende driedaagse 'PortEx2018'-oefening met een terroristische dreiging in de haven als complex scenario, bevestigde dit", zegt de Antwerpse gouverneur Cathy Berx.





