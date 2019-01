Politie loste vorig jaar acht moordzaken op Patrick Lefelon

11 januari 2019

Het voorbije jaar heeft de moordbrigade van de federale politie 7 nieuwe moordzaken in de provincie Antwerpen onderzocht. Ook één oude zaak, een moord uit 1992, werd dit jaar dankzij een DNA-staal opgehelderd.

De federale gerechtelijke politie (FGP) begint zijn jaarverslag met de vaststelling dat het op papier 550 medewerkers heeft, maar dat in de praktijk er maar 389 speurders actief zijn. Het personeelstekort groeit jaar na jaar aan.

De internationale drugstrafiek blijft het belangrijkste actieterrein voor FGP. Aan de drugshandel zijn ook andere fenomenen, zoals aanslagen met granaten, gelinkt. De moordbrigade van FGP heeft vorig jaar veel energie gestoken in het onderzoeken van het geweld in de drugsmaffia. De uitkomst ervan is bijzonder mager. Van de meer dan vijftig aanslagen tegen woningen of auto’s van drugsverdachten zijn slechts enkele dossers opgehelderd. Zelfs de speciale uitzending van het tv-opsporingsprogramma Faroek leverde nauwelijks tips op. In het drugsmilieu zwijgt iedereen, ook de slachtoffers.

Buiten het drugsgeweld kreeg de moordbrigade 7 nieuwe onderzoeken in de provincie Antwerpen toebedeeld. De moordbrigade van FGP assisteert de lokale politiekorpsen bij verdachte overlijdens. Vorig jaar stapten speurders van FGP samen met laboranten van de technische politie en met de wetsdokter af op 93 verdachte overlijdens in de provincie Antwerpen. Slechts in zeven gevallen waren indicaties dat het slachtoffer was omgebracht door een onbekende dader.

Dit jaar waren er moorden in Deurne (2), Olen, Stabroek, Antwerpen (2) en in Mechelen. De meest opgemerkte moord was die op Christine Lenaerts (45). Zij werkte als verpleegster in de gevangenis van Antwerpen en ving thuis een ontsnapte gevangene Ashley V.D. op. Dat werd haar fataal. Ashley V.D. en haar vriend Marco L. Zij hebben bekentenissen afgelegd.

Een ander opmerkelijk moorddossier is de cold case van Ariane Mazijn. De jonge vrouw (30) werd in 1992 gewurgd in haar Antwerps appartement. De 54-jarige Stephaan D.L. uit Deurne bekende 26 jaar later dat hij de dader was. De ruitenwasser liep tegen de lamp toen zijn DNA na een inbraak in 2015 werd toegevoegd aan de databank van veroordeelden. Het DNA werd vergeleken met sporen in onopgeloste moordzaken en dat zorgde voor de ontknoping in het moorddossier Mazijn.