Politie loopt harder dan winkeldieven 27 januari 2018

03u30 0

De politie moest donderdagochtend ter plaatse komen in de Nationalestraat in Antwerpen voor een winkeldiefstal. Bij aankomst van een interventieploeg hadden de twee verdachten het op een lopen gezet in de richting van de Volksstraat. De inspecteurs zetten de achtervolging in en konden een vrouwelijke verdachte staande houden ter hoogte van het kruispunt met de Scheldestraat. Zij wierp nog snel een gestolen bus lotion op de grond. De mannelijke verdachte is gevat in de Volksstraat. Hij stak nog snel iets in een brievenbus. De politie sloeg de man in de boeien. Het koppel is overgebracht naar het cellencomplex aan de Noorderlaan. (BSB)