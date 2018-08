Politie laat zich niet kennen op Pride Games 11 augustus 2018

Het Theaterplein was gisteren het toneel voor de allereerste Antwerp Pride Games, een sport- en spelcompetitie die zich richt op holebi's en transgenders maar ook op hetero's. De Antwerp Pride teams van telkens 4 of 5 personen namen het tegen elkaar op in 7 kleurrijke battles. Einddoel van het spel was om zoveel mogelijk punten te scoren en zo de regenboogvlag in de wacht te slepen. Naast enkele 'breinbrekers' stonden er ook een obstakelrun en een race met mechanische pony's op het programma. Bij de opvallende deelnemers ook een delegatie Antwerpse agenten, die uiteraard prima met de pony's overweg konden.





Eerder in de namiddag konden sportievelingen al deelnemen aan de high heels run op de Meir. Daar moest in verschillende manches zo snel mogelijk gerend worden op hoge hakken. De winnaars werden beloond met een waardebon van kledingshops op de Meir. (DILA)