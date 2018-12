Politie: “Laat grote tassen, rugzakken of glas tijdens eindejaarsvuurwerk thuis” BJS

27 december 2018

16u06 0

Zoals de traditie het wil, zet Antwerpen het nieuwe jaar feestelijk in met het vuurwerk op de Schelde. Bezoekers zijn vanaf 22.30 uur welkom op de Scheldekaaien, waar bar is geïnstalleerd en dj Snapback voor de muziek zorgt. Daarna telt tv-figuur Saartje Vandendriessche samen met het publiek af naar 2019. Het vuurwerk is ook deze keer weer om middernacht live te zien op Eén.

Voor de veiligheid vraagt de politie geen grote tassen, rugzakken of glas mee te nemen. Ook het afsteken van eigen vuurwerk is verboden. “Wees gerust, met een vuurwerkshow gemaakt door professionelen zal er spektakel genoeg zijn”, luidt het.

Bezoekers houden er best rekening mee dat enkele straten en parkings in de buurt afgesloten zijn. “Kom slim en maak gebruik van het openbaar vervoer. Met het oudejaarsnachtbiljet van De Lijn neemt u voor 4 euro de hele nacht zoveel bussen en trams als u wil. Meer info over de bereikbaarheid vindt u op Slim naar Antwerpen.”